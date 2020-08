Bad Neuenahr-Ahrweiler : Senior entblößt sich auf Spielplatz-Toilette vor Mädchen

Auf einem Spielplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll es am Montagabend zu einem Sexualdelikt gekommen sein. Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein 85-Jähriger soll sich auf der Toilette eines Spielplatzes in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor einer Achtjährigen entblößt haben. Einem weiteren Mädchen soll er den Ausgang versperrt haben. Die Polizei hat den Senior festgenommen.

Zu einem Sexualdelikt soll es am Montagabend auf der Toilette eines Spielplatzes in Bad Neuenahr-Ahrweiler gekommen sein. Wie die Kripo Mayen bestätigt, ist ein 85-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden.

Am Dienstagnachmittag erklärte der Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen: „Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen soll der Mann die Kabine einer öffentlichen Toilette in Bad Neuenahr-Ahrweiler betreten haben, in der sich ein acht Jahre altes Mädchen befunden haben soll. Dort soll er vor dem Kind seinen Intimbereich entblößt haben. Das Kind habe aus der Kabine fliehen können.“