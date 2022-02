Jeckes Frühstück der Caritas : Senioren feiern Karnevalsauftakt in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Organisatoren vom „Jecken Frühstück“ feiern mit (hintere Reihe v.l.): Theresia Weber (Mehrgenerationenhaus), Ute Remshagen und Ingrid Neubusch (beide Caritas). Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Karnevalssitzungen und -umzüge: Sie alle müssen auch im Kreis Ahrweiler im zweiten Jahr in Folge ausfallen. Doch knapp 30 Rentner feiern den Karnevalsauaftakt im Zelt der Caritas am Mosesparkplatz. Und am Wochenende lockt eine weitere Veranstaltung das breite Publikum.