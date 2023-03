Wiederaufbau nach der Flut Bad Neuenahr-Ahrweiler soll wieder bunt werden

Seitdem ist vor allen Dingen die Kreisstadt nicht wiederzuerkennen. Trümmer und Dreck bestimmten in den ersten Monaten das Bild in Straßen, Parks und an den Häusern. Die Farbe dazu: ein tristes Gemisch aus staubbraun und grau. Viele Bäume und Sträucher mit ihrem satten Grün sind verschwunden, die Flut hat alles mitgerissen. Lebenswert sieht anders aus. Vor allen Dingen in unmittelbarer Nähe zur Ahr tut sich so gut wie nichts, nach ersten überhasteten Aufräumversuchen wurde das Gebiet gesperrt. Erst jetzt werden die Ergebnisse der Gewässerentwicklung präsentiert. Danach kann auch dort der Wiederaufbau beginnen.