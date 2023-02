Pläne nach der Flut : So steht es um die Sportstätten in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Wiederaufbau der Sportstätten im Ahrtal laufen langsamer als erwartet. Auch die Instandsetzung der Sportflächen im Apollinarisstadion in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo aktuell Flutlichter montiert werden, dauert an. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die gute Nachricht für Sportler in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Der Bachemer Sportplatz soll als Kunstrasenfläche wiederaufgebaut werden. Zudem gibt es Neuigkeiten zur Skateanlage und zum Multifunktionsplatz.



Die Fußballplätze in Ahrweiler und Walporzheim wird es in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr geben. Sie sollen durch Jugendspielfelder mit einer Netto-Spielfeldgröße von 60 mal 40 Metern ersetzt werden. Als „großer“ Sportplatz für die westlichen Stadtteile soll der ehemalige Bachemer Sportplatz ausgebaut werden, möglichst als Kunstrasenplatz, so der Plan der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler. Alternative Örtlichkeiten gibt es nicht. Nun hat das Vorhaben eine erste große Hürde genommen.

Laut Gutachten werden ganztägige Fußballturniere möglich sein

Weil es gleich gegenüber an der St.-Pius-Straße Wohnbebauung gibt und in direkter Nachbachschaft an die Sportanlage rund 130 neue Mietwohnungen entstehen sollen, bedurfte es eines Lärmschutzgutachtens. Das sagt nun aus, dass der Platz sowohl für Trainings-, wie für Schulsportzwecke bis 22 Uhr abends uneingeschränkt genutzt werden kann. Allerdings wird es für einen Spielbetrieb Einschränkungen bei den Zuschauerzahlen geben.

Wenn also künftig die SG Bachem/Walporzheim oder der Ahrweiler BC hier Heimspiele austragen, dann dürfen an Wochen- und Samstagen maximal 200 Zuschauer dabei sein. Spielen zwei Mannschaften an einem solchen Tag, dann sind es nur noch 100 pro Spiel. Bei Sonntagsspielen werden diese Werte noch einmal halbiert. Zahlen, die in den Kreisligen, in denen sich die Teams bewegen, nicht unüblich sind.

Zudem spricht die Geräuschimmissionsprognose, so der Titel des 24-seitigen Gutachtens, von „besonderen Ereignissen“, bei denen die Anlage in der Spitze sogar an die volle Auslastung mit bis zu 3000 Zuschauern über zwei Stunden oder mit bis zu 900 Zuschauern über sechs Stunden kommen dürfte. Gleich 18 solcher Ereignisse würde das Gutachten jährlich zulassen. Heißt in der Praxis: Dort kann auch einmal ein ganztägiges Fußballturnier stattfinden, auch an einem Sonn- oder Feiertag.

Allerdings gibt es auch Wermutstropfen: Die Geräuschkulisse des Sportplatzes lässt sich nicht vereinbaren mit dem Lautstärkepegel der Skateanlage und des Multifunktionsspielfeldes gleich nebenan. Diese könnten demnach nicht wieder aufgebaut werden, was in Teilen des Sportausschusses gar nicht gut ankam. Aber hierfür werden ebenfalls Alternativen geschaffen, wenn auch nicht in Bachem. In Bad Neuenahr entsteht ein großer Skaterpark, in Ahrweiler ein Multifunktionsspielfeld. Daher empfahl der Sportausschuss dem Stadtrat auch einstimmig, die Überlegungen zum Wiederaufbau des Sportplatzes Bachem als zentralen Sportplatz für die westlichen Stadtteile fortzusetzen, und das in der Umsetzung möglichst als Kunstrasenfeld, sofern der Wiederaufbaufonds einen solchen Platz finanziert.

Vor Baustart müssen weitere Genehmigungen vorliegen

Bevor ist soweit ist, hat die Anlage aber noch andere Hürden zu überwinden. Es muss geprüft werden, ob für das geplante Gelände der Bebauungsplan zu ändern ist. Erforderlich sind auf alle Fälle eine Baugenehmigung und eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung. Denn der Platz liegt im vorläufig festgelegten Überschwemmungsgebiet. Erste positive Abstimmungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord gab es bereits.

Fragt sich noch, was zahlt der Wiederaufbaufonds? Trotz einiger Aussagen von Politikern aller Couleur, die das Ahrtal nach der Flut besuchten und von einem modernen und zeitgerechten Neuaufbau sprechen und sprachen, fördert der Fonds grundsätzlich nur den Wiederaufbau des Zustandes vor der Flutkatastrophe, als Bachem über einen Tennenplatz verfügte. Weil aber auch in Ahrweiler und Walporzheim andere, nämlich kleinere Sportplätze entstehen sollen, würde die Verwaltung mit dem Fonds gerne die Quersubventionierung diskutieren.

Denn eine Zusammenlegung von Sportplätzen und eine dementsprechende Förderung aus dem Wiederaufbaufonds sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Zudem machte das rheinland-pfälzische Innenministerium im März 2022 deutlich, dass im Fall der Zerstörung eines Tennenplatzes neben der Eins-zu-eins-Wiederherstellung auch die Errichtung als Naturrasenplatz förderfähig sei. „Sofern anstelle eines Tennenplatzes ein Kunststoffrasensystem geplant ist, kann aus dem Ausbauhilfefonds grundsätzlich eine anteilige Förderung bis zur Höhe der Kosten eines Naturrasenplatzes erfolgen“, so das Ministerium damals. Hier will die Verwaltung ansetzen.

Der Erste Beigeordnete der Kreisstadt, Peter Diewald, betonte gegenüber dem Sportausschuss, er halte auch eine Eigenbeteiligung der Stadt für möglich. Eine abschließende Hürde bringt die Beleuchtung des Platzes mit sich. Da auch eine Flutlichtanlage gebaut werden soll, ist eine Lichtimmissionsbetrachtung vorzunehmen. Dies macht aber erst dann Sinn, wenn die vorgenannten Fragen ausreichend geklärt sind.