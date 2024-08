Konzept für Bad Neuenahr-Ahrweiler So will sich die Stadt fit für den Klimawandel machen

Das ist eine klare Ansage: „Bad Neuenahr-Ahrweiler hat verstanden: Nur durch eine erfolgreiche Anpassung an die Folgen des Klimawandels kann die Transformation hin zu einer resilienten und gleichzeitig lebenswerten Stadt gelingen.“ Guido Orthen, Bürgermeister der Kreisstadt, unterstrich in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erneut, dass aus der Flutkatastrophe vor drei Jahren Lehren gezogen werden. Klimaschutz und Klimaanpassung sollen in der 30.000 Einwohner-Stadt an der Ahr keine leeren Worthülsen sein. Nun wurde ein 110-seitiges Klimaanpassungs-Konzept auf den Weg gebracht: Bad Neuenahr-Ahrweiler will sich gegen etwaige künftige Unwetter- und Klima-Katastrophen im Rahmen der Möglichkeiten schützen. Bereits 2022 waren hierfür die Weichen gestellt worden. Nun liegt das um zahlreiche Maßnahmen ergänzte Gesamtpaket vor. Orthen: „Wir zeigen auf, dass wir die Lehren aus der Katastrophe gezogen haben.“ Dies tat auch der Haupt- und Finanzausschuss, der große Geschlossenheit zeigte: Einstimmig wurde das Konzept dem Stadtrat empfohlen.