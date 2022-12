Bad Neuenahr-Ahrweiler​: Stadt will Förderung für Mobilitätskonzept beantragen​

Stadt will Förderung für Mobilitätskonzept beantragen

Knotenpunkt des Verkehrs in der Kreisstadt: der Kreisverkehr Ecke Sebastianstraße / Wilhelmstraße / L84. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat dafür gestimmt, beim Bund einen Förderantrag für ein Mobilitätskonzept zu stellen. Der Zuschuss würde bei mehr als der Hälfte der veranschlagten knapp 100 000 Euro liegen.

Wie sollen Verkehr und die Mobilität der Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler künftig aussehen? Um bestehende Strukturen zu erfassen und zu bewerten und im Anschluss mögliche neue Mobilitätskonzepte auf den Weg zu bringen, wird man im Rathaus aktiv. Mehrheitlich, bei einer Nein-Stimme der AfD, beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, die Verwaltung damit zu beauftragen, einen Förderantrag für die Anfertigung eines Mobilitätskonzepts zu stellen. Das Konzept soll einen Rahmenplan für die künftige Ausgestaltung der Mobilität im Stadtgebiet darstellen. Auf Grundlage einer umfassenden Analyse- und Bürgerbeteiligungsphase soll ein Zielsystem hergeleitet, Handlungsfelder abgesteckt und darauf basierend Maßnahmenvorschläge entwickelt werden. Diese sollen dazu beitragen, das Mobilitätsgeschehen in Bad Neuenahr-Ahrweiler orts- und klimaverträglich sowie nachhaltig auszugestalten.