Falsche Wasserwerker : Trickbetrüger verstärkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterwegs

Bad Neuenahr-Ahrweiler In Bad Neuenahr-Ahrweiler haben sich in den letzten Tagen vermehrt falsche Handwerker Zutritt zu Wohnungen verschafft und die Bewohner bestohlen. Die Polizei warnt vor diesen Tricks.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es in den letzten Tagen vermehrt Diebstähle gegeben. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich Trickbetrüger unter dem Vorwand, die Wasserleitungen zu überprüfen, Zutritt zu den Wohnungen verschaffen. Daraufhin lenke einer der Betrüger den Bewohner in das Badezimmer oder die Küche, um das Wasser laufen zu lassen, während ein zweiter Betrüger in dieser Zeit die Wohn- und Schlafräume nach Schmuck und Bargeld durchsucht.