Spenden : Gutscheinkarten über 125 Euro für Flutbetroffene

Dank zahlreicher Spender erhalten Flutbetroffene in Bad Neuenahr je eine Gutscheinkarte im Wert von 125 Euro. Foto: Victor Francke

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zahlreiche Spender machen es möglich: Die Flutbetroffenen der Kreisstadt bekommen Gutscheinkarten im Wert von 125 Euro für persönliche Wünsche.



Mit einer bemerkenswerten Aktion unterstützt die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Bürger und Einzelhandel: Vor wenigen Tagen verschickte das Rathaus Gutscheinkarten im Wert von je 125 Euro an von der Flutkatastrophe betroffene Einwohner. Diese Gutscheine können nun im Handel eingelöst werden. „In einer Zeit, die in vielen Fällen naturgemäß auch von Verzicht geprägt war, können sich die Bürger so vielleicht mal etwas gönnen. Vielleicht auch etwas, wonach vielen von uns in den vergangenen Wochen und Monaten nicht der Sinn stand: ein leckeres Essen, ein besonderer Haarschnitt, eine neue Hose, eine gute Flasche Wein oder ein anderer kleiner Luxus, der die aktuelle Lage kurze Zeit vergessen lässt“, schrieben Bürgermeister Guido Orthen und Dechant Jörg Meyrer in ihrem Begleitbrief.

Einzel- und Großspender ermöglichten die Aktion

Das Geld für die Gutscheine war durch zahlreiche Einzel- und Großspenden zusammengekommen, die die Stadt, aber auch die örtlichen Kirchengemeinden erreicht hatten. „In Anbetracht der Vielzahl der Betroffenen in unserer Stadt – wir sprechen von knapp 20.000 unmittelbar betroffenen Menschen – war es nicht einfach, ein Verfahren der Spendenverteilung zu finden, das der Situation in unserer Stadt gerecht wird“, so Orthen. Gemeinsam mit den kommunalpolitischen Gremien habe man nun einen guten Weg gefunden.

Der GrünCard-Gutschein im Wert von 125 Euro kann in allen teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften, Gastronomie- und Handwerksbetrieben der Kreisstadt eingelöst werden. Und das bis zum 31. Dezember des kommenden Jahres. Die Gutscheinkarte ist übrigens nicht personalisiert. Wer sie also erhalten hat, jedoch nicht selbst nutzen möchte, kann sie weiterverschenken, beispielsweise an besonders Betroffen waren. Orthen: „Es war nicht möglich, das Maß des individuellen Schadens im Einzelfall zu ermitteln.“

Guthaben, die nicht in Anspruch genommen werden, gehen ans Spendenkonto der Stadt

Die Karte muss bei einem Einkauf auch nicht vollständig eingelöst werden. Heißt: Auch kleine Einkäufe sind damit möglich, bis das Guthaben verbraucht ist. Guthaben, die nicht bis zum 31. Dezember 2022 in Anspruch genommen wurden, werden dem Spendenkonto der Stadt wieder gutgeschrieben und kommen den Einwohnern später auf anderem Wege zugute. Orthen stellte klar: „Die Gutscheinkarte ist nicht als Ergänzung der Aufbauhilfe von Bund und Ländern gedacht. Sie soll vielmehr eine Geste sein, die zum Ausdruck bringt, dass viele Spender aus dem ganzen Land an die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler gedacht haben.“