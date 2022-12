Bad Neuenahr-Ahrweiler : Wassergebühren steigen trotz Flut-Verlusten aus 2021 nicht weiter an

Bad Neuenahr-Ahrweiler Trotz schwerer finanzieller Verluste aus dem Jahr 2021 hat der Rat der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler beschlossen, die Gebühren für Wasser und Abwasser für 2022 nicht anzuheben. Von der Politik gab es viel Lob, aber auch Kritik.

Alles wird teurer, doch die Entgelte für Wasser und Abwasser bleiben in Bad Neuenahr-Ahrweiler, trotz großer Verluste des Abwasserwerks, auf dem Niveau von 2021. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des laufenden Jahres einstimmig beschlossen. Dabei musste der Rat einen Jahresverlust des Abwasserwerks aus dem Flutjahr 2021 von 700.000 Euro anerkennen, der durch die aufgebauten Rücklagen vergangener Jahre gedeckt wird.

Mit der Starkregenkatastrophe im Ahrtal vom 14. und 15. Juli war das Wirtschaftsjahr 2021 durch die Zerstörungen und den Beginn des Wiederaufbaus der Infrastruktur geprägt. In den Entsorgungsanlagen des Abwasserwerks entstanden schwere Schäden, zudem wurde die mit der Gemeinde Grafschaft, den Verbandgemeinden Altenahr und Bad Breisig sowie den Städten Remagen und Sinzig gemeinsam betriebene Kläranlage in Sinzig stark beschädigt. An dieser ist die Kreisstadt mit 37 Prozent beteiligt. Die vollständige Wiederherstellung der nun teilweise provisorischen Infrastruktur wird noch Jahre in Anspruch nehmen.