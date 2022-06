Lost Place : So sieht es heute im Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus

So sieht es heute im Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus

Bad Neuenahr-Ahrweiler Innerhalb nicht mal eines Jahres hat die Natur sich die Flächen, Becken und Attraktionen im Schwimmbad Twin zurückgeholt: Wo einst Kinder rutschten, quaken heute Frösche.

Es ist erstaunlich, was die Natur sich innerhalb nicht mal eines Jahres zurückholt: So zu sehen im Freizeitbad Twin in Bad Neuenahr-Ahrweiler, das vom Hochwasserereignis im vergangenen Juli heftig getroffen wurde. Die Schwimmbecken wurden nach der Flut zum Teich, wo nun Tümpelblumen und Seerosen wachsen. Und dort, wo einst Kleinkinder ihren Bereich hatten, stehen die Attraktionen wie Wasserrutsche und -sprinkler zwar noch, aber an ihnen erfreuen sich nun die Tiere. Eine Facebook-Nutzerin schreibt jedenfalls, dass hier allabendlich Froschkonzerte zu hören seien.