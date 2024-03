Wiederaufbau-Chef Hermann-Josef Pelgrim „Manches braucht halt seine Zeit“

Ganze 1444 Einzelmaßnahmen hat die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgemacht, die nach der Flutkatastrophe in Angriff genommen werden müssen, um die zerstörte kommunale Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Schnell reifte in der Kreisstadt angesichts der dramatischen Schadenslage die Erkenntnis, dass die Stadtverwaltung mit ihrer Bauverwaltung nicht mit der Schadensbeseitigung alleingelassen werden darf: Eine Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft wurde als Tochterunternehmen der Stadt gegründet. Die GmbH hat inzwischen 50 Mitarbeiter und betreut aktuell ca. 400 – und in wenigen Monaten bereits fast 600 - Wiederaufbau-Einzelmaßnahmen mit einem Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro. An ihrer Spitze steht Hermann-Josef Pelgrim, früherer Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall (40.000 Einwohner). Mit ihm sprach Victor Francke.