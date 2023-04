Umleitungen, Erfolge, Baustellen Bad Neuenahr-Ahrweiler will Bürger beim Wiederaufbau stärker einbeziehen

Um das Verständnis für diese unvermeidbaren Beeinträchtigungen zu erhöhen und die Mitwirkung der Bevölkerung am Erfolg des Wiederaufbaus zu erreichen, seien aus Sicht der Stadtverwaltung zwei Dinge entscheidend: transparente Informationen und die stetige Erinnerung an das gemeinsame Ziel eines erfolgreichen Wiederaufbaus, heißt es in der Rathaus-Sitzungsvorlage zur nächsten Sitzung des Stadtrates am kommenden Montag.