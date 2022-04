Hausfriedensbruch in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Zwei Menschen fesseln sich an Gas-Pumpstation

Zwei Menschen haben sich am Mittwochvormittag an eine Gas-Pumpstation in Bad Neuenahr-Ahrweiler gefesselt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bad Neuenahr-Ahrweiler In Bad Neuenahr-Ahrweiler haben am Mittwochvormittag zwei unbefugte Personen eine Gas-Pumpstation betreten. Sie ketteten und klebten sich an der Station fest.



Zwei unbefugte Personen haben am Mittwochvormittag eine Gas-Pumpstation in Bad Neuenahr-Ahrweiler betreten. Wie die Polizei erklärte, hatten sich die beiden gegen 10.30 Uhr an die Gas-Pumpstation gekettet beziehungsweise mit Klebstoff angeklebt.