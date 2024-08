"Typisch Kölsch" in Bad Neuenahr Jecke Tön im Kurpark mit ganz großen Namen

Dass die Narren den 11.11. und damit die offizielle Sessionseröffnung nicht mehr erwarten können, ist nicht nur in den jecken Hochburgen so. Seit einigen Jahren wird in vielen Orten aber auch im Sommer kölscher Karneval gefeiert. In Bad Neuenahr gab es im vergangenen Jahr einen Anlass, nämlich ein Jubiläum des Festausschusses Karneval (FAK), in dem die fünf Karnevalsgesellschaften der Kreisstadt organisiert sind. „Typisch Kölsch“ lockte damals rund 3000 Narren in den Kurpark.