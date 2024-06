„Lebensart“ in Bad Neuenahr Lifestylemesse erweist sich als Publikumsmagnet

Bereits zum neunten Mal gastierte die Lifestyle-Messe Lebensart im Bad Neuenahrer Kurpark. Bei bestem Frühlingswetter tummelten sich an drei Tagen wahre Besucherscharen auf dem Ausstellungsgelände. Viele zogen mit vollen Einkaufstaschen von dannen, die Händler zeigten sich am Ende der Veranstaltung hochzufrieden. „Wenn man sieht, wie es hier ausschaut, lässt sicher erahnen, was hier los war“, so eine örtliche Händlerin, der die Besucher ihre Ware förmlich aus den Händen rissen. Nicht nur ihr Angebot lockte die Menschen an. Die Geldbeutel saßen locker. Die rund 60 Aussteller kamen nicht nur aus der Region, die weiteste Anreise hatte ein Händler aus Kärnten auf sich genommen.