Wiederaufbau in Bad Neuenahr Apollinarisstadion wird Aushängeschild des Sports

Zwei zusätzliche Umkleiden sind in der Planung vorgesehen, die im Bedarfsfall miteinander zu einer großen Umkleide verbunden werden können, erläuterte Glomb. Die Finanzierung dieser Erweiterung erfolgt allerdings nicht durch Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, sondern hierfür wurde gemeinsam mit dem Ahrweiler BC ein Zuschussantrag aus Mitteln der Sportförderung an das Land Rheinland-Pfalz gestellt. Diewald: „Die Bewilligung wurde nunmehr auch in Aussicht gestellt, so dass eine Umsetzung der Maßnahme zusammen mit den ohnehin anstehenden Wiederaufbaumaßnahmen erfolgen kann.“