Azubispots im Kurpark So kreativ suchen Handel und Handwerk nach Azubis

Ob Polizei, Zollamt, Drogeriemarkt, Lebensmittelhandel, Behörde, Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen im produzierenden Gewerbe: Deutschland ringt um Nachwuchskräfte, das Land ist auf der Suche nach Azubis. Längst reichen die Vermittlungsbemühungen der klassischen Arbeitsämter nicht mehr aus, längst sind die Arbeitgeber in die Groß-Such-Offensive gegangen und buhlen um die Gunst von Schulabgängern. Ob Ausbildungsplatzbörse, Schüler-Recruiting oder Azubispots: die Wege, auf denen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer begegnen ändern sich. In der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler waren es nun die Wege im Kurpark, die zur groß angelegten Begegnungsmeile wurden. „Azubispots“ sind ein dynamisches Veranstaltungsformat, das eine Vielzahl von Angeboten im Bereich der Berufsorientierung präsentiert. 90 Unternehmen präsentierten dort in einer Freiluftveranstaltung ihre Ausbildungsberufe und warben für die in diesem Jahr noch zu vergebenden Ausbildungsplätze. Und das waren eine ganze Menge.