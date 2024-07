Flutfolgen in Bad Neuenahr Gartenlaube war gestern: Arzt endlich zurück in richtiger Praxis

Am 15. Juli war es drei Jahre her, seit die todbringende Flutkatastrophe durch das Ahrtal zog. Ein Tag zum Gedenken. Längst aber kommt das Leben zurück, auf den Tag genau drei Jahre nach der Flut auch in einer allgemeinmedizinischen Praxis. Bis zu jenem Katastrophentag an einem Mittwoch im Juli 2021 hatte Ulrich Hottenbacher in einer adretten Praxis in der Hauptstraße in Bad Neuenahr praktiziert. Als dann das Wasser in der Nacht auch in seine Räume im Rheinischen Hof eindrang, sah alles zunächst gar nicht so schlimm aus. „Das waren gut zehn Zentimeter im Erdgeschoss“, stellte Hottenbacher am Tag nach der Flut fest. Klar, es musste einiges saniert werden und es würden auch einigen Wochen und Monate ins Land gehen, so die Vermutung des Mediziners. Dass es schließlich drei Jahre werden sollten, hätte er sich damals nicht vorstellen können. Die Feuchtigkeit zog die Wände hoch, alles musste entkernt und der Rohbauzustand hergestellt werden. Eine Entwicklung, die sich in so vielen Bauten im Ahrtal abspielte.