130 Wohnungen in Bad Neuenahr Größtes Wohnbauprojekt in der Kreisstadt liegt auf Eis

Begeisterung hatte sich noch im März des Jahres 2021 im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler breitgemacht. Damals herrschte Einstimmigkeit über das größte Mietwohnungsbauprojekt seit Jahrzehnten in der Kreisstadt. 130 Wohnungen waren geplant – dann kam die Flutkatastrophe. Seither ist nicht mehr viel passiert, und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Denn im Reigen der an dem Projekt beteiligen Akteure haben sich nach Aussage des Investors die Rahmenbedingungen drastisch verändert.