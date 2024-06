Kurhaus Bad Neuenahr Braun-gelbe Kurhausfassade sorgt für Diskussionen

Gerd Bungarten aus Gelsdorf ist ein vielbeschäftigter Mann. Seinen zumindest beruflichen Lebensmittelpunkt hat der Architekt aus der Grafschaft inzwischen fast schon ganz in das Bad Neuenahrer Kurviertel verlegt. Dort ist der Planer nämlich zuständig für den Wiederaufbau und die Sanierung des bei der Naturkatastrophe im Sommer 2021 zu Schaden gekommenen Bereichs rund um das Thermal-Badehaus, das Steigenberger Hotel oder auch des Kurhausensembles. Das Hotel als „Erstes Haus am Platz“ ist inzwischen wieder eröffnet, die Arbeiten am Thermalbadehaus sind in vollem Gange und werden wohl zu Beginn des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Im und am Kurhaus wird mit Hochdruck so gearbeitet, dass voraussichtlich im Spätherbst des laufenden Jahres die erste Veranstaltung in der guten Stube der Stadt stattfinden kann. Derzeit arbeiten die Fachkräfte an der Fassade des Gebäudes, das nun mit einer braun-gelben Farbgebung aufwartet. Doch das sorgt für Diskussionen in der Kurstadt. Denn: „Der gewählte Farbton entspricht exakt der Farbe, die das Kurhaus bei seiner Eröffnung im Jahre 1905 hatte“, so Planer Bungarten.