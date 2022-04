Austausch mit Flutopfern : Bürgermeister Orthen besucht die Versorgungsstände

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Bürgermeister geht in der Kreisstadt auf Tuchfühlung mit Flutopfern. Guido Orthen stellt sich an den Versorgungspunkten den vielen Fragen der Anwohner. Auch zur geplanten Landesgartenschau äußert er sich.

Der Bürgermeister der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, hat die im Stadtgebiet verteilten Versorgungsstände besucht und palettenweise Blumengrüße überreicht. So machte das Stadtoberhaupt auch Halt am privat geführten, von der Arbeiterwohlfahrt und dem General-Anzeiger stark unterstützten Versorgungspunkt am Nelkenweg.

Fragen zur Landesgartenschau 2030

Nachdem die Frühlingsblumen, die später an die seit der Flutkatastrophe regelmäßig kommenden Versorgungszeltbesucher verteilt wurden, abgeladen waren, suchte das Stadtoberhaupt das Gespräch mit den Flutopfern, die am Nelkenweg mittags mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Zahlreiche Fragen, insbesondere zur infrastrukturellen Weiterentwicklung und zum Neuaufbau der Stadt, galt es zu beantworten. Orthen ging auch auf Fragen zu einer etwaigen Landesgartenschau im Jahre 2030 ein.

Detaillierter Austausch mit Flutopfern

Lange sprach Orthen mit der 91-jährigen Finchen Weber, von der er sich berichten ließ, wie und unter welchen Umständen die betagte Dame in der Flutnacht gerettet werden konnte. Weber war in ihrer Parterrewohnung eingeschlossen, umgestürzte Möbel versperrten ihr den Weg, von den in ihre Wohnung dringenden Wassermassen war sie im Schlaf überrascht worden. Die ganze Nacht musste sie, bis zum Hals im Wasser stehend, auf Rettungskräfte warten. Die 91-jährige verlor in der Flutnacht ihr komplettes Hab und Gut.