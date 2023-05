Vornberger Gelände in Bad Neuenahr So teuer sind die geplanten Eigentumswohnungen im „Quahrtier“

Es gibt einen neuen Stand für die Planungen im sogenannten „QuAHRtier“ auf dem Vornberger-Gelände. Der Bau und Planungsausschuss hat dem Stadtrat empfohlen, den Bau eines ersten Hauses mit Eigentumswohnungen zu ermöglichen.

Zur Erklärung: In den städtischen Gremien tauchen die Planungen für mehr als 100 Wohnungen und mehr als 4000 Quadratmeter Gewerbefläche in jüngster Zeit immer öfter auf den Tagesordnungen auf. Jetzt gab es zwei Empfehlungen des Bau- und Planungsausschusses an den Stadtrat. Zum einen soll die vom Rat im Juli 2021 verhängte Veränderungssperre um ein Jahr verlängert werden. In gleicher Sitzung empfahl der Ausschuss aber auch, diese Sperre in dem Teilbereich hin zur Hauptstraße aufzuheben, um den Bau des genannten Hauses mit den 29 Eigentumswohnungen zu ermöglichen.