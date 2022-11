Traditionsgeschäft in Bad Neuenahr : Konditorei Irmgartz kreiert nach der Flut wieder Schokofiguren und Pralinen

Bad Neuenahr Seit Ende März hat die Konditorei Irmgartz nach schweren Flutschäden wieder geöffnet. Der Verkaufsraum ist komplett neu gestaltet und auch in der Produktpalette zeichnen sich neue Trends ab.

Seit die Flut auch die seit über 100 Jahren am Ort bestehende Traditionskonditorei Irmgartz in der Hauptstraße traf, ist dort vieles anders, außer der Eingangstür, die die Besitzerin „unser Schätzchen“ nennt. Durchs Schaufenster sieht man nun weit in den komplett umgestalteten Laden, der einen neuen Boden und eine riesige, schicke Theke für Torten und Co hat. Der Anlieferer urteilte über die Pralinenabteilung: „Die kriegen Sie nie voll“. Indes ist sie aber bestückt: „Wir sind stolz auf unsere 70 Sorten“.