„Kurpark on Ice“ Große Eisbahn im Kurpark Bad Neuenahr öffnet

Bis zum 14. Januar wird die Eisbahn montags bis donnerstags zwischen 15 und 19.30 Uhr, freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 11 und 21 Uhr geöffnet sein. Im genannten Zeitraum bleibt sie nur an Heiligabend und Silvester geschlossen. Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden. Das Eisstockschießen kann montags bis freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr über ahrtal.de/stockschiessen gebucht werden. Am Eröffnungstag, 1. Dezember, sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr wird jedoch kein Eisstockschießen angeboten. Wie die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH weiter mitteilt, können Gruppen von Schulen und Kindergärten aus Bad Neuenahr-Ahrweiler an den Vormittagen kostenlos Zeiten auf der Eisbahn buchen.