Nach Flut und Corona Bad Neuenahr-Ahrweiler erhebt wieder den Tourismusbeitrag

Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will drei Jahre nach dem zerstörerischen Flutereignis auch auf wirtschaftlichem Gebiet wieder zurück zur Normalität. Bereits in der Corona-Krise war die von Handel und Gewerbe zu erbringenden Vorauszahlungen beim Tourismusbeitrag teilweise ausgesetzt oder zum Teil auch stark verringert worden. Nach der Flut kamen die Zahlungen vollends zum Erliegen. Mit der Abgabe sollen eigentlich Profiteure am Tourismusgeschäft in der Kreisstadt, wie Hotelbetriebe, Restaurants aber auch Einzelhandelsgeschäfte, einen Beitrag zu Unterstützung des touristischen Angebotes und der Infrastruktur leisten. Ob Friseur, Modegeschäft oder Apotheke: Besucher der Stadt lassen dort Geld. Ein kleiner Teil davon soll der Stadt in Form der Tourismusabgabe zufließen – je nachdem, wieviel Umsatz auf den Tourismus der Stadt zurückzuführen ist. Die Beträge basieren auf den Angaben der Unternehmen oder werden taxiert. Dafür sorgt die Kommune für die entsprechende Infrastruktur wie Parks und Promenaden, Parkplätze und Flanierzonen, mit der die Gäste angelockt werden.