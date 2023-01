Bad Neuenahrer Erlebnislauf : Erstmals Winter-Ahrathon in den Weinbergen

Bad Neuenahr Der Erlebnislauf Ahrathon geht am Samstag erstmals im Winter über die Bühne. 250 Teilnehmer werden erwartet, mitunter in Kostümen. Denn die sind ausdrücklich erwünscht.

Start und Ziel am Weingut

Start und Ziel ist am Weingut in der Heerstraße 96 bis 100. Im Jahr 2019, vor der Flutkatastrophe, waren Anfang und Ende am Dahliengarten, die Strecke führte zunächst an der Ahr entlang. Jetzt spielt sich der Großteil des Rennens auf dem Rotweinwanderweg in den Weinbergen ab. Von Bad Neuenahr geht es Richtung Ahrweiler, über Lantershofen und die Ahrweiler Altstadt nach Walporzheim. Auf dem Weg hinauf zum ehemaligen Regierungsbunker erwartet die Läufer das steilste Stück der Strecke samt Serpentinen, wie Wolff berichtet. Unter anderem vorbei an Winzerkapelle, Lantershofener Sportplatz und Bengener Heide geht es schließlich zurück zum Weingut Sonnenberg. Unterwegs haben die Läufer die Möglichkeit, sich an sieben Verpflegungsstationen zu stärken. Sogar eine Weinprobe ist möglich.