Abriss in Bad Neuenahr Flutgeschädigte Villa Schmitz liegt in Trümmern

Die Kurstadt Bad Neuenahr ist um ein steinernes Zeugnis der Heilbadgeschichte ärmer: die Villa Schmitz im Herzen der Kurstadt liegt in Trümmern, nachdem am Mittwoch der Abriss-Bagger anrollte. Nach Angaben der Stadt war die bei der Flut stark beschädigte Villa nicht sanierungsfähig. Das sieht die Bürgerinitiative „Lebenswerte Stadt“ jedoch anders. Sie meint: Die stadtgeschichtlich, baukulturell und architektonisch wertvolle Villa, die Badearzt Sanitätsrat Schmitz repräsentativ 1866 mit weit vorgelagertem Vorgarten an der Mittelstraße errichten ließ, hätte als steinernes Zeugnis glanzvoller Kurstadt-Geschichte möglicherweise doch gerettet werden können.