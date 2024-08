Kurpark in Bad Neuenahr Der Grundstein für die neue Konzerthalle ist gelegt

Wenn gleich zwei Landesminister zu einer Grundsteinlegung kommen, dann steht der Beginn eines ganz besonderen Bauvorhabens an. In diesem Fall ist vom Bau der neuen Kurparkliegenschaften in Bad Neuenahr die Rede. Mit dem Neubau wird ein multifunktionaler Gebäudekomplex geschaffen, bestehend aus Konzerthalle, Haus des Gastes und Stadtbibliothek. Für Einheimische und Gäste soll damit ein zentraler Ort zum Erholen, Genießen und Erleben kultureller Angebote entstehen.