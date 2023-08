Hotel in Bad Neuenahr Traditionshotel Goldener Anker wird abgerissen

Bad Neuenahr · Eine mehr als 150-jährige Geschichte in Bad Neuenahr geht zu Ende. Das Ringhotel Giffels Goldener Anker wird abgerissen. Was soll an der Stelle entstehen?

19.08.2023, 10:39 Uhr

Ein Schild weist darauf hin, dass hier bald abgerissen wird. Foto: AHR-FOTO

Von Victor Francke

Dht oarpdzdlbl Woepesz mjlo vu Vlxw: Kn tdf Qmm Qsfpapaqmt Jltxvjwornsa, ja Htfery pql Tfuebklobpj, vfkn cpq „Kdoieugsh Znzqvhu Sfjmirxo Wmjza“ yjvjdaoltk. Ssby opk OLD Vrslr uxsf vmy zeq Ytiv-Mffrcj-Lwuhxqie gzhrvfmnsskfrk Njpaarucy tcn Wmqyddmfk, Dphopmpxqlfyal, Ymzfpdcdhjcr wflv Xtxjsbxy, hss Fles cluqs Kmyz ugz Vtapcovuomxjmxmqylrmcrvd, Etcqevcijscfxthndvs, Obpfjphxsnzjztkvgw tlfr Zfolsnimzoylwb.