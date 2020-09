Licht- und Wasserspektakel : Klangwelle 2020 in Bad Neuenahr fällt aus

Bad Neuenahr Die Klangwelle lockt jährlich tausende Besucher in den Kurpark nach Bad Neuenahr. Bis zuletzt hatten die Veranstalter versucht die Veranstaltung zu realisieren. Jetzt ist klar, die Klangwelle 2020 wird nicht stattfinden.

Es steht fest: Die Klangwelle kann in diesem Jahr nicht im Bad Neuenahrer Kurpark stattfinden. Gleichzeitig ist jedoch schon gewiss, dass die Klangwelle bis mindestens 2025 in der Kreisstadt bleiben wird. Beides teilte die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH jetzt mit.

„Durch die Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung ist es für uns nicht möglich, die Klangwelle in diesem Jahr durchzuführen“, erklärte Geschäftsführer Christian Senk. Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen im Außenbereich sind derzeit nicht zugelassen. „Mit einer so geringen Zuschauerzahl können die anfallenden Kosten im sechsstelligen Bereich selbst bei einer Erweiterung der Spieltage bei gleichzeitiger Preiserhöhung bei weitem nicht gedeckt werden“, so Senk. Ein aufwändig erarbeitetes Hygienekonzept, das knapp 1000 Besucher in getrennten Bereichen vorgesehen habe, sei vom Kreis Ahrweiler abgelehnt worden.