Wiederaufbau im Kurpark wird konkreter : Konzerthalle erhält ein Solardach

Verscheidene Töne: Über die zukünftige Nutzung der infolge der Flut stark beschädigten Orchestermuschel an der Konzerthalle im Bad Neuenahrer Kurpark wird weiter diskutiert. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Stadtrat in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat beschlossen, das Großprojekt im Kurpark fortzuführen. Auch eine mögliche Nutzung der Konzertmuschel erhitzt weiter die Gemüter.



Die neue Konzerthalle im Bad Neuenahrer Kurpark soll auf ihrem Dach mit einer großflächigen Fotovoltaikanlage ausgestattet werden. Darauf verständigte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Wie bereits berichtet, bereitet die aus dem alten, inzwischen abgerissenen Gebäude entnommene, unter besonderem Schutz stehende Orchestermuschel allerdings große Sorgen. Nicht nur der Umstand, dass die Muschel bei der Flutkatastrophe in Mitleidenschaft gezogen worden ist, auch die energetischen Konsequenzen bei einem geplanten Einbau in eine neue Konzerthalle bereiten noch Kopfzerbrechen. Um einen hohen Standard – also niedrigen Energieverbrauch – bei Erhalt der Muschel zu sichern, müsste eine Glastrennwand zwischen Muschel und Konzertsaal eingebaut werden. Die CDU stellte bereits klar: „Diese Maßnahme ist nach unserer Auffassung finanziell nicht vertretbar.“

Politiker wägen über Zukunft der Konzertmuschel ab

Wie es mit der Orchestermuschel weitergeht, sollen weitere Untersuchungen aufzeigen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Muschel technisch sanierungsfähig ist. „Wir werden die weitere Entwicklung kritisch-konstruktiv begleiten“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Ropertz. Die SPD wolle sich einer Rekonstruktion des technischen Kleinods nicht grundsätzlich verschließen, zumal der bei der Flut ramponierte Sockel der Muschel ohnehin komplett erneuert werden müsse. Fraktionsvorsitzender Werner Kasel: „Eine Rekonstruktion nach alten Konstruktionsplänen einschließlich eines neuen Sockels könnte sinnvoller sein.“ David Jacobs, Fraktionsvorsitzender der FDP, meinte: „Wir müssen abwägen, ob die historische Konzertmuschel als solche wieder genutzt werden soll oder nur als Dekoration der Konzerthalle dienen soll. Wir sprechen uns klar für eine Nutzung der Konzertmuschel aus.“ Für Marion Morassi (Linke) gebe es grundsätzlich wichtigere Projekte für die Stadt, „als den Neubau einer solchen Konzerthalle – gerade auch so dicht an der Ahr“. Es solle lieber überlegt werden, „ob es nicht andere, günstigere und klimafreundlichere Modelle und Konzepte zur Nutzung des Kurparkgeländes geben kann“.

Wie berichtet, will Bad Neuenahr-Ahrweiler seinen bei der Flutkatastrophe zerstörten und inzwischen provisorisch hergerichteten Kurpark wieder erstrahlen lassen. Ein Neubau der Konzerthalle wird dabei eine große Rolle spielen. Zwar gibt es seit langem einen Beschluss, das Gebäude nach den Plänen des Bad Godesberger Architekturbüros Pilhatsch neu zu errichten. Die Flutwelle brachte das Projekt jedoch zunächst zu einem Stillstand. Nun will man in der Kreisstadt das Bauvorhaben erneut in Angriff nehmen.

Detailplanungen sollen fortgesetzt werden

Die eigentliche Parkanlage ist als temporäre Maßnahme bereits wieder in einen verkehrssicheren und nutzbaren Zustand versetzt. Im Bereich der Veranstaltungsfläche hat die „Ahrtal, Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH“ (ABMG) eine – wenn auch provisorische – Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebes sowie den Betrieb eines Wintertreffs ermöglicht. Nun möchte man die dauerhafte Wiederherstellung der Parkanlage umsetzen. Dies auf der Grundlage der Planungen, die es für die buchstäblich ins Wasser gefallene Landesgartenschau gab. Die inzwischen abgerissene Touristinfo könnte möglicherweise in das in den Planungen zur neuen Kurparkrandbebauung vorgesehene „Haus des Gastes“ als Ersatzneubau integriert werden.