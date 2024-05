Stadtmuseum Bad Neuenahr-Ahrweiler Rettungsort für das kulturelle Erbe der Stadt

Nicht weniger als 2800 kulturhistorisch wertvolle Objekte des Stadtmuseums Bad Neuenahr-Ahrweiler waren bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 schwer beschädigt worden. 15 Tage lang schwammen sie in einem ekelerregenden Gemisch aus Schmutzwasser, Öl, Sediment und Fäkalien in der Marktplatz-Tiefgarage in Ahrweiler, wo sie gelagert waren. Schlamm drang in alle Ritzen ein. Die genaue Zahl der betroffenen Objekte ist bis heute nicht bekannt, denn auch das hauseigene Inventar fiel dem Hochwasser zum Opfer. Die Sammlung wurde nach einer Notbergung auf Museen in ganz Deutschland verteilt. Mittlerweile sind viele der Kulturgüter fachmännisch restauriert worden, nach und nach finden sie ihren Weg zurück in die Kreisstadt. Dort hat das Stadtmuseum in einem temporären Depot in der Niederhutstraße 21 in Ahrweiler Unterschlupf gefunden. Hier werden die Objekte, die restauriert aus allen Ecken Deutschlands zurückkommen, zusammengeführt und zwischengelagert. „Denn derzeit ist das Stadtmuseum noch heimatlos“, sagt Museumsleiterin Heike Wernz-Kaiser.