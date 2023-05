Kreisstadt als Vorreiter Mehr Sozialwohnungen in der Bad Neuenahrer Innenstadt

Warum die Innenstadt von Bad Neuenahr? Karsten Hartmuth aus der Verwaltung hatte mit seinem Team die Entwicklung von Mehrfamilienbauten in den Jahren 2012 bis 2021 analysiert und festgestellt, dass die Bautätigkeit in diesem Sektor in erster Linie in den Filetstücken der Kurstadt stattfand, wo es auch heute noch einige freie Grundstücke gibt und auch künftig noch geben wird. Für dieses Gebiet will der Rat nun als erstes die neuen Möglichkeiten für die Errichtung sozial geförderter Wohnungen angehen, nach und nach könnten andere Bereiche in der Kreisstadt folgen. „Die Innenstadt soll Menschen mit den unterschiedlichsten finanziellen Möglichkeiten offenstehen, kurze Wege zu Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten bieten“, so der Tenor. Vielfach seien es junge Familien, die sich die teils protzigen Wohnungen, die im letzten Jahrzehnt entstanden seien, nicht leisten könnten und an den Rand der Wohnbebauung gedrängt werden. Auch angesichts von mehreren tausend Abwanderungen nach der Flutkatastrophe soll Bad Neuenahr-Ahrweiler jedoch auch in Zukunft noch Wohnraum für alle Schichten bieten.