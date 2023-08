Ahr Automobil Club Bad Neuenahr Mit der Flut schwammen Dutzende Oldtimer fort

Immerhin einen Festakt an der Ahr soll es geben, im Verein hat man das zweite Augustwochenende 2024 avisiert. Wo und wie das aussehen soll, ist noch offen. Genauso offen, wie Termine für die Ahr-Rotwein-Klassik oder Oldtimer im Park in der Kurstadt. Dort stehen in absehbarer Zeit Bauarbeiten der neuen Konzerthalle an, dann wird der Platz noch knapper. „Oldtimer im Park wäre dann eine Veranstaltung für die gesamte Innenstadt, aber das geht derzeit noch überhaupt nicht“, so Doll. Um die Bindung an Bad Neuenahr nicht endgültig zu verlieren, hat der Verein das Zusammentreffen „Automobil-Picknick“ nun schon zum zweiten Mal in Bad Neuenahr veranstaltet. Ein zwangloses Treffen der Besitzer von Old- und Youngtimern mitsamt ihren Fahrzeugen. Die Spanne der Baujahre reichte von 1910 bis 1997. Vertreten waren sie fast alle: vom Ford-T-Modell über die Fahrzeuge des Wirtschaftswunders, von den fetten US-Schlitten mit Mega-Hubraum und massig Zylindern bis zu den Autos, die das Bild auf Deutschlands Straßen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bis kurz vor der Jahrtausendwende prägten. Da wurden bei den vielen Besuchern im Kurpark Erinnerungen wach.