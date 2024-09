Baubeginn 2026 Neubau der Grundschule in Bad Neuenahr soll rund 17 Millionen Euro kosten

2026 soll mit dem Neubau der Grundschule Bad Neuenahr begonnen werden. Dafür gab der Stadtrat jetzt einstimmig grünes Licht. Grundlage für die Planungen ist der Entwurf des Architekturbüros Behnisch aus Weimar, der die Fachjury des Realisierungswettbewerbs überzeugt hat. 19 Büros hatten dafür einen Entwurf eingereicht, am Ende machte die Arbeit der in Bad Neuenahr geborenen und in Kempenich aufgewachsenen Architektin Angie Müller-Puch – mittlerweile Partnerin bei Behnisch Architekten und Leiterin des Weimarer Büros. Die Firma mit 130 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland könne auf eine lange Tradition des Planens von Bildungsbauten verweisen, betonte Gesellschafter Stefan Behnisch in der Ratssitzung, in der er den Entwurf vorstellte. So sei das Büro etwa auch an den renommierten Universitäten Yale und Harvard in der Vereinigten Staaten planerisch aktiv gewesen – beste Referenzen für ein Engagement in der Kreisstadt.