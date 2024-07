Pläne in Bad Neuenahr Neue Schule soll ein wegweisendes Bauprojekt werden

Die vom Stadtrat der Kreisstadt nach der Flutkatastrophe gebildete Aufbaugesellschaft setzt ihre Bürger-Dialog-Veranstaltungen fort. In den vergangenen Monaten wurden anstehende Bauprojekte interessierten Bürgern zum Teil vor Ort präsentiert. Nun wurde in die Büros der Aufbaugesellschaft an der Hauptstraße eingeladen, um dort den geplanten Neubau der Bad Neuenahrer Grundschule vorzustellen.