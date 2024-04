Platz für 400 Autos In Bad Neuenahr entsteht eine neue Groß-Garage

Für Volkert Danko, Sprecher der gerade fusionierten Bad Neuenahr-Ahrweiler Werbegemeinschaften und somit wichtiger Vertreter des örtlichen Einzelhandels, war es ein Herzensanliegen: der Start zum Bau eines Parkhauses auf dem Areal der großen Asphaltfläche, die bislang die Bezeichnung „Parkplatz City-Ost“ trug, auch bekannt als „Moses-Parkplatz“. 400 Stellplätze sollen auf mehreren Etagen in der neuen Parkgarage entstehen. Rund sechs Millionen Euro – in der genauen Kalkulation geht man von 5,8 Millionen Euro aus – werden voraussichtlich die Baukosten betragen. Bereits Ende des Jahres – pünktlich zum Weihnachtsgeschäft – hofft man in Bad Neuenahr, erste Autos in den neu entstandenen Parkflächen abstellen zu können. Endgültige Fertigstellung mit Gestaltung der Außenflächen soll im Frühjahr des nächsten Jahres sein. Nun fand die Grundsteinlegung statt. Die Pläne für den Bau eines Parkdecks waren ursprünglich bereits im Jahr 2020 im Zuge der Planungen für die Landesgartenschau entstanden.