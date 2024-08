Parkhaus auf dem Moses-Parkplatz Die Parkraum-Not in Bad Neuenahr ist bald vorbei

Ob Einzelhändler oder Kunden, ob Unternehmer oder Arztpraxis-Besucher: Autofahrer in der Kreisstadt und Besucher der Heilbadstadt warten auf das dringend benötigte Parkhaus auf der dafür vorgesehenen Fläche auf dem „Moses-Parkplatz“. Wie berichtet, hatte der Rat der Stadt den Bau der Parkgarage „City-Ost“ für rund sieben Millionen Euro beschlossen. Seit einigen Wochen wird auf dem Areal gleich an der Bahnlinie fieberhaft gearbeitet: die ersten Konturen des Parkhauses sind bereits zu sehen, zwei Auf- und Abgänge für das vierstöckige Bauwerk sind bereits geschaffen. Ende des Jahres – pünktlich zum Weihnachtsgeschäft – soll das für die Innenstadt so wichtige Parkhaus genutzt werden können.