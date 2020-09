Frau in Bad Neuenahr flieht vor Polizei : Polizei stoppt Tankbetrügerin nach Verfolgungsjagd

Frau in Bad Neuenahr flieht vor Polizei

Bad Neuenahr In Bad Neuenahr ist eine Frau vor der Polizei geflohen. Auf der Autobahn fuhr sich Schlangenlinien, um den Beamten zu entkommen. Nach 25 Kilometern Verfolgungsjagd wurde die mutmaßliche Tankbetrügerin gestoppt.

In Schlangenlinien versuchte eine Tankbetrügerin, der Polizei auf der Autobahn zu entkommen. Nach 25 Kilometer langer Fahrt gelang es der Polizei schließlich, die Dame anzuhalten. Ihr Auto war nicht mehr zugelassen.

Wie erst jetzt gemeldet, wurde der Autobahnpolizei Mendig am Sonntagabend um kurz nach 22 Uhr von der Autobahnraststätte Elztal an der A 48 eine flüchtige Tankbetrügerin und Diebin gemeldet. Die 63-jährige Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen konnte von den Beamten eine knappe halbe Stunde später in ihrem blauen Fiat 500 auf der A 61 nahe der Raststätte Brohltal ausgemacht werden.