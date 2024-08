Ferienaktion in Bad Neuenahr Jeden Tag was Neues, jeden Tag Spiel und Spaß

Jeden Tag was Neues, jeden Tag Abwechslung, jeden Tag Spiel und Spaß, jeden Tag etwas dazulernen: Unter der Devise „Kultur macht stark“ bieten die Familienbildungsstätte, die Kreisvolkshochschule, das Mehrgenerationenhaus und die örtliche Kinder- und Jugendarbeit „OKUJA“ der Stadt Bad Neuenahr eine Woche lang Kindern ein Sommerferienangebot für Daheimgebliebene. Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Verein Spielemobile können die Verantwortliochen 48 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren, in sechs verschieden Workshops eine von Kreativität, Spaß, Unterhaltung und Miteinander geprägte Ferienwoche bieten. Seit Montag sind die Kinder voll bei der Sache – am Freitag geht das Projekt zu Ende. Die alljährliche Feriennaherholung mit Lernen, Spiel und Spaß gibt es in der Kreisstadt seit zehn Jahren.