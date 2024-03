Baubeginn in Bad Neuenahr im Sommer Der neue Skatepark soll ein Paradies für alle Sportbegeisterten auf Rollen sein

Zehn Jahre hat es gedauert von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Was kreisstädtische Schüler im Jahr 2014 einmal ins Spiel brachten, nämlich einen Skatepark in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wird nun von der AHRche e.V. verwirklicht und dann an die Stadt übergeben. Seinerzeit war die Skateanlage am Bachemer Sportplatz nicht mehr zeitgemäß, die Jugendlichen wollten ein verbessertes Angebot und dürfen sich nun darauf freuen. Denn noch in diesem Jahr sollen die, die sportlich gerne auf Rollen und Rädern unterwegs sind, auf ihre Kosten kommen. Der lange geplante Skatepark geht in die finale Phase, nämlich die der Umsetzung. Ist das 800 Quadratmeter große Gelände hinter dem Kraftwerk der Ahrtal-Werke in der Kreuzstraße einmal fertig, können sich hier neben Skatern auch BMX-, Inliner-, Rollschuh-, Scooter- und Sportrollstuhl-Fahrer vergnügen. Das Gelände zwischen Apollinarisstadion und den Berufsbildenden Schulen wird barrierefrei zugänglich sein, die Bauten bieten für alle Anforderungen etwas, vom Anfänger bis zum Fast-Profi.