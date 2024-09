Pläne vorgestellt Bad Neuenahr soll eine „Heilwasser-Erlebniswelt“ bekommen

Bad Neuenahr-Ahrweiler · Mit dem Wiederaufbau des Kurparks plant die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auch eine „Heilwasser-Erlebniswelt“. Fördergelder in Höhe von einer Millionen Euro sind schon vorgemerkt. Was so eine Erlebniswelt sein soll und wie das aussehen könnte, stellten Planer jetzt vor.

30.09.2024 , 12:00 Uhr

So sah der Bad Neuenahrer Kurpark vor der Flut aus. Beim Wiederaufbau soll das Heilwasser dort in einer „Erlebniswelt“ präsentiert werden. Foto: Martin Gausmann

Von Thomas Weber