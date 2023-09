Nach der Flut an der Ahr Sporthallen der Grundschule Bad Neuenahr saniert

Nach der Sanierung der Sporthalle an der Grundschule in Ahrweiler sind nun auch die Hallen der Grundschule in Bad Neuenahr wieder aufgebaut. In der Flutnacht hatte die braune Brühe hier großen Schaden angerichtet und die komplette Einrichtung zerstört. Für die Grundschuldkinder bedeutete das in der Folge starke Einschränkungen im Sportunterricht, der nur noch im Freien oder in einem der Sportzelte in der Stadt stattfinden konnte. Schon seit den Osterferien können die Kinder die Halle wieder nutzen, nun wurde sie komplett fertiggestellt.