Drei Jahre nach der Flut Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr feiert Wiedereröffnung

Die Grande Dame des Bad Neuenahrer Beherbergungsgewerbes hielt Hof: Das Steigenberger Hotel ist nun auch offiziell wieder am Start. Knapp drei Jahre nach der Flutkatastrophe ist das „Erste Haus am Platze“ wieder in Betrieb. Mit einem von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) abgefeuerten Böllerschuss und einem Konfettiregen wurde die Wiedergeburt des mehr als einhundert Jahre alten und in der Flutnacht stark zerstörten Hotels in Gegenwart von geladener Prominenz eingeleitet und nach besten Kräften gefeiert. Das Haus hat seit drei Wochen wieder geöffnet, nun aber fand das große „Opening“ statt.