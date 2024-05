Polizei sucht Unfallzeugen Lkw touchiert BMW auf B266 in Ausfahrt Bad Neuenahr-Ost

Der Unfall ereignete sich nachmittags gegen 14.30 Uhr auf der B266 in Fahrtrichtung Bad Neuenahr, das teilt Hauptkommissarin Heike Doll auf GA-Anfrage mit. Beide Beteiligten wollten zeitgleich in die Ausfahrt Bad Neuenahr-Ost abbiegen. Fest steht, dass sich beide Fahrzeuge in der Ausfahrt nebeneinander befanden, wobei der BMW rechtsseitig des Lkw war. Dabei haben sich die Fahrzeuge touchiert. Verletzt wurde niemand.