Flutgeschädigte Berufschule in Bad Neuenahr : Unterricht in neuer Autowerkstatt soll nach Herbstferien starten

Bad Neuenahr Gut ein Jahr nach der Flut haben Sponsoren sich ein Bild von der neuen Autowerkstatt der Berufsschule in Bad Neuenahr gemacht, für die sie die Ausstattung spendeten. Nach den Herbstferien soll der Praxisunterricht für die angehenden Mechatroniker beginnen.

Noch weit von der Normalität nach der Flutkatastrophe entfernt sind die Berufsbildenden Schulen des Kreises Ahrweiler in Bad Neuenahr. Alles, was im Juli 2021 nicht in den Obergeschossen untergebracht war, befindet sich heute in Provisorien. Selbst diese sind in Teilen noch im Aufbau. Aber es geht Schritt für Schritt voran. Dass man dabei auf große Unterstützung bauen kann, wurde bei den angehenden Kfz-Mechatronikern dieser Tage deutlich. Nachdem deren Lehrwerkstatt nach einer Fluthöhe von vier Metern komplett zerstört war, musste man zunächst nach Andernach ausweichen. Nun wurde zur Freude der Schüler und der Lehrkräfte Andreas Perske, Raoul Larisika und Michael Smolarek eine neue Kfz-Ausbildungswerkstatt am alten Standort in Bad Neuenahr errichtet. Nach den Herbstferien soll wieder Praxisunterricht stattfinden.