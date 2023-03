Balancieren, hangeln, kraxeln Waldkletterpark in Bad Neuenahr hat wieder geöffnet

Konzentriert setzt die kleine Bonnerin einen Schritt vor den anderen und kommt so ihrem Ziel näher und näher. Dass zwischen ihren in Bergsteigerschuhen steckenden Füßen und dem Waldboden ein fünf Meter großer Freiraum ist, macht der Freundin von spannenden Kletterpartien nichts aus. Im Gegenteil. Mit ihren Eltern und Geschwistern genießt sie gut gesichert und betreut den Nervenkitzel. Seit Samstag hat der Waldkletterpark in Bad Neuenahr nach langer Winterpause - quasi als Frühlingsbote - wieder geöffnet. Die ersten Besucher freuten sich über den besonderen Freizeitspaß an der Paradieswiese, auf den „Banana Jump“ oder die „Todesschleuder“.