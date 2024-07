Parks in Bad Neuenahr „Wir brauchen beim Neuaufbau Geduld und langen Atem“

Bad Neuenahr · Der Kaiser-Wilhelm-Park und der Lenné-Park in Bad Neuenahr sollen so schnell wie möglich wieder Orte der Erholung werden. Was dazu noch alles notwendig ist und warum das mehr Geduld erfordert als erhofft, wollte der GA von den Verantwortlichen wissen.

24.07.2024 , 15:05 Uhr

Der Wiederaufbau von Kaiser-Wilhelm-Park und Lenné-Park braucht Zeit: Hermann-Josef Pelgrim steht dort, wo früher die Schwanenteichbrücke stand. Foto: ahr-foto

Von Victor Francke