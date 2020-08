Kurgartenstraße in Bad Neuenahr : Bad Neuenahrer Flaniermeile erhält ein neues Gesicht

Eisgang zerstörte alte Brücke

Die Vorgängerbrücke der heutigen Kurgartenbrücke führte in gerader Linie von der Poststraße auf die Beuler Seite. Dort mündete sie einst in den westlichen Vorplatz des alten Kurhotels ein. 1859 wurde eine neue Brücke gebaut, die 1867 durch Eisgang wieder zerstört wurde. Ein Holzsteg diente als Übergangslösung. 1875 wurde schließlich ein neues Bauwerk geschaffen, dies einige Meter vom Standort der alten Brücke entfernt. Diese Brücke wurde 1950 durch einen Neubau ersetzt. Die heutige Ahrquerung ist am 27. Mai 1951, am Tag der Verleihung der Stadtrechte an Bad Neuenahr, vom damaligen Ministerpräsidenten Peter Altmeier eingeweiht worden. 2001 wurde diese Brücke generalüberholt.