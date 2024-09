Kreistagsbeschluss Die Bad Neuenahrer Levana-Schule kommt an einen neuen Standort

Nun steht es fest: Die Levana-Schule in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird nach der Flutkatastrophe nicht wieder an ihrem bisherigen Standort an der Ahr aufgebaut. Stattdessen beschloss der Kreistag, die Förderschule mit den Schwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung an einem neuen – bislang allerdings noch nicht feststehenden – Standort wiederaufzubauen. Auf Wunsch des Kreistages soll die Schule, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befindet, an „zentraler Stelle“ neu errichtet werden.